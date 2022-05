Entra en la cena de la Met Gala 2022 y disfruta de sus vibras Bridgerton

Una mirada al interior del lugar revela que el tema "In America: An Anthology of Fashion" se ha traducido a una estética de estilo rústico vintage. La decoración incluye sofás de felpa rosada, sillas que no combinan, utensilios de bambú y manteles florales de color verde menta sacados directamente de un libro de Beatrix Potter.

Siguiendo con el evento de temática estadounidense de 2021, Met Gala 2022 nuevamente celebra la moda estadounidense, pero con un código de vestimenta adicional de "Gilded Glamour", según Vogue. La era de la Edad Dorada de la historia de EE.UU. tuvo lugar entre 1870 y 1900, pero los fanáticos de Bridgerton no pudieron evitar notar algunas similitudes con la era Regency del programa de Netflix (los libros están ambientados en Londres desde 1813 hasta 1827).