Mira todos los looks en la alfombra roja de la Met Gala 2022

Regina King, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively y Ryan Reynolds serán los coanfitriones del evento repleto de estrellas con Anna Wintour de Vogue como uno de los presidentes honorarios.

Se pide a los invitados que sigan un código de vestimenta de "glamour dorado" con el tema de la exhibición de este año. El programa de este año es "In America: An Anthology of Fashion", la segunda parte de un gran espectáculo de un año sobre la relevancia y el poder de la moda estadounidense.