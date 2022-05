He aquí, los momentos más inolvidables en la historia de la Met Gala

Kim Kardashian Llegando (Literalmente) Irreconocible

Para su entrada en la alfombra roja de la Met Gala 2021, la estrella de Keeping Up With the Kardashians hizo vibrar al mundo con su impactante look completamente negro sin rostro: un conjunto personalizado diseñado por Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga. Y si te estás preguntando cómo Kim pudo ver a través del material de su atuendo, ¡resulta que no pudo!

"Toda la noche del Met Ball, Kim no podía ver y no podía respirar", reveló la madre Kris Jenner durante una entrevista de noviembre de 2021. "Entonces, mi novio Corey [Gamble] estaba caminando, estábamos todos juntos y él la llevaba a donde se suponía que debíamos ir y la ayudaba con su cola de caballo. De repente, él era alguien que la empujaba y un estilista todo al mismo tiempo."