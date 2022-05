Así se prepara Manu Ríos para debutar en la Met Gala junto a estas estrellas

Yara Shahidi, 2021

Yara Shahidi rindió homenaje a la activista y animadora Josephine Baker con su look de Dior para la Met Gala 2021. Su atuendo incluía cuentas en todo el vestido y largos guantes marrones, rematados con un collar de diamantes y un tocado con cuentas.

Ella abordó el tema de la gala, "In America: A Lexicon of Fashion", rindiendo homenaje a Josephine, una animadora estadounidense-francesa que se convirtió en la primera mujer negra en protagonizar una película importante en la cinta de 1927 Siren of the Tropics. Trabajó con las fuerzas francesas Résistance durante la Segunda Guerra Mundial y fue una activista que se negó a actuar para audiencias segregadas durante el movimiento de derechos civiles.