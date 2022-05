Estas llegadas a la Met Gala te dejarán con la boca abierta

Durante los casi 75 años de Met Gala, las celebridades les han brindado a los fanáticos looks inolvidables en sus últimos casi 50 años con una alfombra roja repleta de estrellas.

En los últimos años, personalidades como Beyoncé, Rihanna y Cher han encarnado sin esfuerzo temas como "China: Through the Looking Glass" y "Haute Couture". Los looks memorables incluyen el atuendo "Heavenly Bodies" de Rihanna con un abrigo de Maison Margiela y un sombrero de obispo de Stephen Jones, y el look Versace de tres partes de Lil Nas X con un traje brillante.