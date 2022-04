Kylie Jenner revela que aumentó 27 kilos durante su segundo embarazo

"Planeé mi primer entrenamiento el lunes porque ni siquiera lo hago para ponerme en forma", dijo Kylie en un video de YouTube de 2018 grabado con su entonces mejor amiga Jordyn Woods. "Aunque después de Stormi, siento que la gente piensa que yo, que me recupero súper rápido, lo que supongo que hice y que solo digo, 'Oh, es solo, todo es tan perfecto', y la gente como que, puede tener la idea equivocada en Instagram a veces... especialmente a una edad tan temprana ver tu cuerpo pasar por un cambio tan grande y es un desafío físico, mental y emocional".

Continuó, "También es algo hermoso y tuve, como, y fue un embarazo y un parto tan geniales, estoy tan feliz y habría hecho lo mismo otra vez, pero como, ya sabes, mis pechos son definitivamente como, tres veces más grandes, lo que me molesta. Tengo como estrías en mis senos. Siento que, ya saben, mi estómago no es el mismo y mi cintura no es la misma y mi trasero es más grande y mis muslos son más grandes, como todo".