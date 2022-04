Así fue cómo Rose Leslie lidió con las luchas de adicción de su esposo Kit Harington

"He aprendido mucho sobre la adicción y es algo de lo que Kit siempre será consciente, pero depende de él si decide volver a beber", dijo la actriz, que protagoniza la serie de HBO Max The Time Traveler's Wife. "Ninguna cantidad de cuidado podrá evitar que haga lo que decida hacer... No elijo presionarme a mí misma. La responsabilidad de su comportamiento es de él. No depende de mí protegerlo de eso".

A finales de mayo de 2019, después del final de Game of Thrones, el representante de Harington le dijo a E! News que el actor "decidió utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro de bienestar para trabajar en algunos problemas personales".