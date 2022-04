Así deberán vestirse las celebridades en la MET Gala 2022

La temática de la MET Gala 2022 puede tener muchas interpretaciones, por eso, Anna Wintour quiere asegurarse de que las estrellas lo hagan bien.

En 2019, tuvimos "Camp: Notes on Fashion". En 2021, para "In America: A Lexicon of Fashion", fue la independencia estadounidense. Para este año, la premisa es "In America: An Anthology of Fashion". ¿Qué vamos a ver?