Dylan Sprouse posa sin camisa y muestra con orgullo su increíble transformación física

Todo es parte de una transformación física que se inspiró, según escribió el actor, en el hecho de que una vez escondió su cuerpo de la vista.

"Solía ​​usar una camisa en la piscina cuando era niño, así que decidí, cuando tenía veintitantos años, que quería cambiar mi cuerpo y convertirme en un meat head", escribió Dylan en el pie de foto. "Esta es mi publicación meat head".

Al comentar sobre su viaje de transformación física, la estrella de After We Collided agregó, "Ha sido un trabajo largo, pero estoy orgulloso del progreso que he logrado y aún no he terminado".