Amanda Bynes se disculpa después de acusar erróneamente a su prometido Paul Michael de consumir de drogas

Amanda luego publicó un nuevo video, diciendo, "Corrección: Paul buscó 'MILF'. ‘Madres e hijos' solo apareció. Además, fui a CVS, compré una prueba de drogas. Paul resultó limpio. Paul está limpio. Además, yo tenía algo en los dientes en mi último video".

Ella le dijo a E! News en su declaración, "Entendí mal lo que Paul buscó en línea, era 'MILF' en el motor de búsqueda, y eso trajo otro contenido".

En su propia declaración a E! News, Paul escribió, "Ahora estoy sobrio debido a una recaída que pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, pero ahora no estoy usando. Hice una prueba de drogas y resultó negativa. La prueba de drogas estaba limpia. La recaída no fue significativa ni por una sustancia controlada o ilegal. He estado limpio durante muchos años. Llamé a la policía para recoger mis pertenencias que necesitaba. Lo resolví con ella. Estamos juntos y superamos este momento".