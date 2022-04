El consejo de Shakira a Rauw Alejandro para tener éxito en su relación con Rosalía

"Nos presentó la discográfica", dijo la estrella de 45 años al reconocido locutor Enrique Santos. "Estábamos un día en Miami escuchando mi álbum y pensando en posible colaboraciones, y le dije a Afo (CEO of Sony Music Latin Iberia) que me gustaba mucho Rauw, me gustaba su sonido".

Shakira recordó que a través de una llamada le dijo a Rauw que le encantaría trabajar juntos, a lo que él le respondió con la misma emoción.