Hailey Bieber se sometió a un procedimiento cardíaco después de un "aterrador" accidente cerebrovascular

Ella continuó, "Justin dijo, '¿Estás bien?' y simplemente no respondí porque no estaba segura. Y luego me volvió a preguntar y cuando fui a responder, no podía hablar. El lado derecho de mi cara comenzó a caer. No podía pronunciar una oración. Todo salía como, ni siquiera un revoltijo, como si no pudiera pronunciar ninguna de las palabras".

"Tenía tantas cosas en mi cabeza", dijo en el video. "Lo principal es que estoy teniendo un derrame cerebral. Estoy realmente asustada. No sé qué está pasando. No sé por qué sucede esto. ¿Voy a tener problemas permanentes por esto?"

Hailey dijo que pudo caminar y regresó a su casa para esperar una ambulancia, después de lo cual su "habla comenzó a recuperarse un poco".