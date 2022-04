Rob Kardashian dice que su amor por Blac Chyna “no era real”

Cuando la abogada de Chyna, Lynne Ciani, le preguntó si alguna vez estuvo enamorado de Chyna, Rob respondió, "No". Luego agregó, "No fue amor real. De lo contrario, nos habríamos casado".

Sin embargo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians señaló que se preocupaba por Chyna porque su hija "no nació por despecho".