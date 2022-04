¿Por qué Andrew Garfield se está tomando un break en la actuación?

No solo hizo olas en la taquilla con su aparición en Spider-Man: No Way Home (sobre la cual mintió), sino que también protagonizó junto a la ganadora del Oscar Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye, y fue nominado por su interpretación de Jonathan Larson en el debut como director de Lin-Manuel Miranda Tick, Tick...Boom!.

La estrella de Hacksaw Ridge explicó que la temporada de premios le pasó factura y lo describió como una "lavadora".

Aún así, sostuvo que estaba agradecido por el año vertiginoso y las experiencias que tuvo en el camino. "Es muy divertido y puedes pasar el rato con personas que amas y admiras y puedes ser parte de una conversación que es tan privilegiada Tienes la oportunidad de experimentar de primera mano, las [partes] viscerales de ser parte de esa comunidad y la dinámica".