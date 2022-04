Kim Kardashian habla de esas fotos editadas de Disneyland y la mandíbula de Pete Davidson

Kim publicó lo que dijo que era la foto original, que muestra a Chicago con la hija de Kylie Jenner, Stormi Webster, también de 4 años.

"¡Las fotos originales eran con Stormi!", escribió Kim. "Sin embargo, le pregunté a @kyliejenner si podía publicarlas y ella dijo [emoji de cara llorando] que realmente no quería publicar en ese momento, ¡así que lo respeto! Pero no iba a estropear mi feed de IG. Chi estaba vestida de rosa y combinaba perfectamente".

Kim continuó, "¡No era la estética que buscaba y puedo reconocerlo! Saben cuánto significa una buena estética para mi alma y me condenarán si Kylie me arruina eso y arruina mi feed de IG. ¡Así que gracias True por tomar una para el equipo! [Emoji de risa] No pensé que sería tan importante si tu propia madre me cuestionaba si la llevé a escondidas a Disneyland por primera vez".