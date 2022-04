Met Gala 2022: Todo lo que debes saber sobre la máxima noche de la moda

¿Cuál es el tema de la Met Gala de este año?

La primera parte fue "In America: A Lexicon in Fashion", que marca el 75 aniversario del Constume Institute y establece un "vocabulario moderno de la moda", según el comunicado de prensa de la organización. La segunda parte, continúa el comunicado, se llama "In America: An Anthology of Fashion" y "presentará narraciones sartoriales que se relacionan con las historias complejas y en capas" de las salas de época del Ala Americana.

Pero, ¿qué incluye "In America: An Anthology of Fashion"?

Esta es la parte final de la trilogía de salas de época del Costume Institute (la primera fue en 2004 en las salas de época francesas y la segunda fue en 2006 en las salas de época inglesas). Según el comunicado de prensa del Costume Institute, esta exhibición estará dedicada a la ropa de hombres y mujeres desde el siglo XVIII hasta la actualidad y se exhibirá a través de viñetas producidas por directores de cine estadounidenses en salas específicas.

El lanzamiento señala que habrá una "Sala de retiro Shaker de la década de 1830 que explora las características definitorias de la ropa deportiva estadounidense... a través del trabajo de Claire McCardell", un "salón del siglo XIX de Richmond, Virginia" que resaltará los diseños de la modista Fannie Criss, un mural de Versalles de 1819 que servirá como telón de fondo para una "recreación de la histórica 'Batalla de Versalles' de 1973 que enfrentó a los diseñadores estadounidenses contra sus homólogos franceses", una "sala de estar del siglo XX diseñada por Frank Lloyd Wright [que] resaltará los vestidos arquitectónicos de Charles James" y más.

"Los interiores presentan un estudio de más de 300 años de la vida doméstica estadounidense", dice el comunicado, "y cuentan una variedad de historias, desde lo personal a lo político, lo estilístico a lo cultural y lo estético a lo ideológico".