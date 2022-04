Kim y Khloé Kardashian niegan haber tenido "control" sobre la cancelación de Rob & Chyna

David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

En un momento, la abogada de Chyna le presentó a Kim un supuesto intercambio de mensajes de texto de 2017 entre la estrella y un productor de Keeping Up With the Kardashians, en el que Kim pidió hacer una pausa en la filmación para que la familia pudiera reevaluar si querrían estar en el mismo programa que Chyna. La magnate de SKIMS testificó que estaba hablando de su propia serie, sobre la cual la familia tiene discreción, y no de Rob & Chyna.

Aunque Kim dijo que no recuerda haber enviado el mensaje de texto, le dijo a la corte que asume que la solicitud de un descanso fue para proteger su propia salud mental en medio del drama de la relación entre Rob y Chyna. Según ella, el productor al que le estaba enviando mensajes de texto solo trabajaba en Keeping Up With the Kardashians.