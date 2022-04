Por qué Harry Styles se sentía "tan avergonzado" de su vida sexual

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Harry nunca ha aclarado explícitamente su identidad sexual y dice que encuentra "obsoleta" la expectativa de hacer pública esa información.

"He sido muy abierto con mis amigos, pero esa es mi experiencia personal, es mía", dijo. "El objetivo principal de hacia dónde deberíamos dirigirnos, que es aceptar a todos y ser más abiertos, es que no importa, y se trata de no tener que etiquetar todo, no tener que aclarar qué casillas estás marcando".

Este sentimiento se hizo eco de lo que Harry le dijo a The Sun en 2017, cuando aseguró que "nunca sintió la necesidad" de etiquetar su sexualidad, poco después de que Miley Cyrus hablara sobre su pansexualidad.