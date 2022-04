Kylie Jenner testifica que Tyga le dijo que Blac Chyna lo atacó con un cuchillo

El 24 de abril, Kylie subió al estrado y fue interrogada por la abogada de Chyna, Lynne Ciani.

Durante el testimonio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians recordó un momento cuando estaba saliendo con Tyga, quien expresó problemas con su ex Chyna. Según Kylie, Tyga una vez le mostró una cicatriz de 6 pulgadas de largo en su brazo y afirmó que era una herida de cuchillo en las manos de Chyna.

Cuando se le preguntó si vio alguna prueba o evidencia de que Chyna había acuchillado a Tyga, Kylie dijo que ella "no estaba allí" y que simplemente estaba siguiendo "lo que Tyga me dijo".