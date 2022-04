Kanye West rapea sobre su familia estando en peligro cuando “papi no está en casa”

Kanye West está convirtiendo su dolor en arte.

El fundador de Yeezy, de 44 años, pareció compararse con Jesús y mencionó estar lejos de sus cuatro hijos: North (8), Saint (6), Psalm (2) y Chicago (4), a quienes comparte con su ex esposa Kim Kardashian, en It's Almost Dry, el nuevo álbum de Pusha T.

"Nacido en el pesebre, hijo de un extraño/Cuando papi no está en casa, la familia está en peligro", rapeó Ye en la canción "Dreamin of the Past".