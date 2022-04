Selena Gomez y Jennifer Stone recordaron sus viejos tiempos en Wizards of Waverly Place

El 19 de abril, la estrella de Only Murders in the Building publicó un clip hilarante en TikTok en el que aparecen ella y el cantante de "Havana", de 25 años, pasando el rato luciendo cómodas y bebiendo martinis. Las amigas cercanas también recrearon una escena icónica de Dance Moms, sincronizando sus labios con un breve clip de audio de Christi Lukasiak y Kelly Hyland hablando entre sí en el programa Lifetime.

En estos días, Selena prefiere quedarse con sus amigos en lugar de ir a las fiestas calientes de Hollywood. A principios de este mes, la cantante de "Lose You To Love Me" dio un vistazo de cómo se siente acerca de mezclarse en reuniones sociales cuando publicó una selfie de la fiesta previa a los Grammy de JAJA Tequila en Beverly Hills.

"Dicen que vayan a socializar, dije que está bien", escribió en Instagram el 8 de abril. "Duró 20 min = éxito".