Todo sobre la última cita especial de Kim Kardashian y Pete Davidson

En vivo desde Nueva York Washington D.C., son Kim Kardashian y Pete Davidson.

La pareja asistió a una ceremonia en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 24 de abril durante la cual Jon Stewart recibió el Premio Mark Twain de Humor Estadounidense.

Pete fue una de las muchas estrellas que subieron al escenario para honrar a Jon. Según The New York Times, la estrella de Saturday Night Live agradeció al ex presentador del Daily Show por su trabajo de defensa en nombre de los veteranos y los socorristas del 11 de septiembre. El padre de Pete, Scott Davidson, era un bombero de Nueva York que murió en el cumplimiento de su deber el 11 de septiembre de 2001.