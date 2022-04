Will Smith reaparece por primera vez en público después de la infame bofetada en los Oscar

Si bien por el momento no está completamente claro por qué Will estaba en India, el actor parecía estar de buen humor mientras sonreía y saludaba a los aficionados. Sus elecciones de moda también se veían igual de frescas y relajadas, ya que Will lucía una camiseta blanca, pantalones cortos grises, medias blancas y un par de zapatillas.

El 27 de marzo, Will ocupó los titulares notoriamente después de golpear a Chris en la cara luego de una broma que el comediante hizo sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, y su peinado de entonces.