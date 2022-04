11 superhéroes gays y bisexuales en la TV actualmente

Mira en el video de arriba 11 superhéroes declarados gays y/o bisexuales en la pantalla chica.

El portal We Got This Covered, reseñó en 2021 que según el informante Daniel Richtman, Ryan Reynolds "tiene muchas ganas" de explorar la sexualidad de Deadpool en la tercera película y habría pedido al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que "haga que Deadpool sea abiertamente bisexual".