Celebridades que se casaron en secreto

Kourtney y Travis están lejos de ser las primeras estrellas en decir "Sí, acepto" frente a un imitador de Elvis. ¡Descubre quién más se casó en secreto!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años, se casó con el rockero de Blink-182, de 46, en una ceremonia sorpresa en Las Vegas a principios del 4 de abril, según le confirmó a E! News el propietario de One Love Wedding Chapel, Marty Frierson.