La evolución de Emma Watson a través de los años

Actriz, estudiante y finalmente activista. Emma ha dedicado mucho de su tiempo a diversas causas sociales, desde el feminismo hasta la promoción de la lectura. Fue nombrada Embajadora ONU Mujeres en 2014 con quiénes creó su iniciativa "He for She", que promueve la equidad de género.

La campaña busca involucrar a los hombres en la lucha contra la desigualdad, así como también, romper con los estereotipos asociados a los hombres y mujeres. Esto la llevó a ser considerada hoy en día como ícono feminista.

