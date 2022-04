Todo lo que sabemos sobre el romance “casual” de Lili Reinhart y Spencer Neville

Mr. Bueno / BACKGRID

En agosto de 2020, Cole, de 29 años, reflexionó sobre su relación con Lili en una publicación de Instagram con una foto de su coprotagonista en un bosque. "Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de manera más permanente en marzo", escribió en el pie de foto. "Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y apreciaré la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad para seguir adelante. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuchen no importa".

Cole pasó a debutar su nuevo romance con la modelo Ari Fournier, de 22 años, en julio de 2021. Él notó que no todos sus fanáticos apreciaban que hablara sobre su nueva relación y bromeó en ese momento diciendo que era hora de "hacer enojar a los de 14 años otra vez" por publicar fotos de Ari en línea.