¿Por qué Justin Bieber y Dan + Shay están siendo demandados por su canción “10.000 Hours”?

Justin Bieber y Dan + Shay pueden pasar las próximas 10.000 horas respondiendo a una nueva demanda.

Según documentos judiciales obtenidos por E! News el 22 de abril, el trío musical, que se unió para su éxito de 2019, "10.000 Hours", está siendo demandado por infracción de derechos de autor sobre su sencillo ganador del Grammy. En una denuncia presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, una compañía llamada Melomega acusa a los cantantes de copiar la "parte central" de su canción de un sencillo lanzado en 2014 llamado "The First Time Baby Is a Holiday".