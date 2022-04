Todas las referencias ocultas en el video Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw)

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (Wuh)

Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah)

No me cuente' más historia', no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien