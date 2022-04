Todo sobre la primera semana de las Kardashian-Jenner en la corte para el juicio de Blac Chyna

La familia también se vistió para la corte: Kim, Kylie y Kris optaron por trajes y Khloé lució un top negro de cuello alto y pantalones a juego. El grupo mantuvo su maquillaje y joyas al mínimo, y Kris dejó sus anillos y aretes en casa.

El informante de la sala del tribunal compartió, "Durante los primeros 15 minutos de esta declaración de apertura, todas las Kardashians no hicieron ninguna expresión facial más que simplemente mirar directamente a la pantalla o al jurado", comparte el informante, y agrega que Kylie "no reaccionó" cuando su ex Tyga, quien comparte a su hijo King de 9 años con Chyna, fue mencionado en el proceso. "Ellas simplemente prestaron atención cortésmente sin pestañear".