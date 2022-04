Ellen Pompeo elogia a Katherine Heigl por hablar de las condiciones de trabajo en Grey's Anatomy

ABC

En medio de la controversia que continuó después de que Katherine habló (que ya se estaba gestando cuando ella retiró su nombre de la consideración de los Emmy el año anterior), Katherine salió de la serie en 2010. Más de una década después, ella abordó su declaración honesta que se escuchó en todo el mundo el año pasado septiembre.

"Algunos de ustedes recordarán que hace más de diez años hablé mucho sobre lo absurdo de las horas de trabajo a las que los equipos y los actores se veían obligados por la producción", escribió Katherine en una publicación de Instagram. "Incluso Diane Sawyer me entrevistó y no tan amablemente me informó que 'nadie siente pena por ti'. Muy públicamente y durante muchos, muchos años después, me patearon el trasero por hablar".

Al explicar que la reacción negativa la hizo "luchar con la confianza en sí misma y la autoestima" y que se dejó "convencer de que [ella] estaba equivocada", también señaló que ya no tiene miedo de seguir adelante.