Christian Nodal se defiende de las críticas por sus recientes comentarios sobre México

Y es que Christian aseguró que se mudará a Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Los Ángeles, lo que tuvo una respuesta muy mixta por parte de los fanáticos de su país de origen, quienes no recibieron con buenos ojos las razones expuestas por el intérprete de Adiós, amor, una de ellas, la falta de privacidad.

"Es muy difícil vivir en México…", dijo. "No puedes tener tu lindo auto, tu linda casa porque todos sabrán dónde vives y qué auto conduces... A mí me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en México, y era obvio que la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso... No me gustó la falta de privacidad", señaló.