Revelaron el nombre de la bebé de Nick Jonas y Priyanka Chopra

Los dos han sido muy privados sobre su vida como padres de Malti. Sin embargo, durante una rara cita nocturna en el evento Celebrate South Asia Excellence en Los Ángeles, la actriz de Quantico reconoció en un discurso que no ha salido mucho desde que dio la bienvenida a su bebé y dijo, "No he salido a ningún lado, pero tenía que salir esta noche solo para decir esto. Que estoy muy orgullosa de codearme con todos ustedes, alentarlos, ofrecer una sensación de ayuda, apoyo o cualquier cosa que pueda ser necesaria de mi parte".

Su nuevo retoño ha tardado mucho en llegar para la pareja. Nick y Priyanka, que se casaron en 2018, compartieron una entrevista de enero de 2021 con Daily Pop de E! News que formar una familia siempre estuvo en las cartas.

"La familia es una gran parte de mi vida. Siempre ha sido parte de mis sueños", dijo Priyanka. "Y tomaré lo que obtenga, ¿sabes? Déjalo en manos de Dios todopoderoso".

