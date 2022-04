Esta noche de chicas de Selena Gomez y Camila Cabello te hará decir “My Oh My”

Selena Gomez y Camila Cabello viven su vida entre risas.

El 19 de abril, la estrella de Only Murders in the Building, de 29 años, publicó un clip hilarante en TikTok que la muestra a ella y a la cantante de "Havana", de 25 años, disfrutando de una noche de chicas juntas que completaron con martinis, pijamas y una referencia particularmente icónica a Dance Moms.

En el video, se puede ver a Camila luciendo muy cómoda con una camiseta sin mangas y pantalones de deportivos, con el cabello recogido en un moño mientras se sienta en una silla detrás de Selena con una copa de martini en la mano.