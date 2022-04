Esmeralda Pimentel e Ivan Amozurrutia apuestan por los matching outfits

PR

"Elegí este outfit porque me hace sentir sumamente femenina aunque pueda parecer lo contrario. Parece un outfit bastante masculino pero me gusta que sea holgado, eso me hace sentir segura, poderosa y femenina. No concibo la feminidad como algo que va en tu contra: el sentirte muy entallada o usar tacones incómodos, tiene que ser todo lo contrario", asegura a E! Online Latino.