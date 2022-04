Las revelaciones más impactantes del juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard

JIM WATSON/POOL/AFP via Getty Images

¿Por qué Johnny Depp subió al estrado?

El 19 de abril, Depp subió al estrado y explicó por qué eligió continuar con el caso de difamación de alto perfil.

"Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí mismo en mi instancia, sino también por mis hijos que en ese momento tenían 14 y 16 años", dijo el padre de Lily-Rose Depp, 22 y Jack Depp, 20, con su ex Vanessa Paradis, según informó NBC News. "Estaban en la escuela secundaria y pensé que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir a la escuela y que sus amigos o gente de la escuela se les acercaran con la infame portada de la revista People con la señorita Heard con un moretón oscuro en la cara". La portada, lanzada en junio de 2016, presentaba una foto tomada por un amigo de Heard de la actriz visiblemente herida.

Depp continuó diciendo que nunca llegó al punto de golpear a Heard "de ninguna manera" y que nunca golpeó a ninguna mujer en su vida.

"Han sido seis años de tiempos difíciles", dijo Depp a la corte. "Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta por así decirlo, y cero punto seis segundos [después] eres Quasimodo. Y no me lo merecía, ni mis hijos, ni las personas que creyeron en mí durante todos estos años. No quería que nadie creyera que les había hecho mal o que les había mentido o que yo era un fraude".

Se espera que Depp permanezca en el estrado para el contrainterrogatorio el 20 de abril antes de que sea el turno de Heard.