La esposa de Hugh Jackman responde a los rumores de que el actor es gay

Furness dice que ha superado por completo los chismes y que no le importan las falsas especulaciones sobre su vida amorosa. "Es tan tonto", dijo durante el episodio del 17 de abril del podcast Not an Overnight Success. "Y es aburrido".

La pareja se ha pronunciado para dejar las cosas claras antes, y Furness culpa a los tabloides por continuar perpetuando una narrativa falsa sobre Jackman.