¿La respuesta de Karol G a Anuel por decir que "dedica canciones después de tanto tiempo"?

"Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mi sin cojo*** me tienen!. Y ya... Es la única reacción mía que van a tener!!!! Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. En otro story agregó: "Ahí tienen noticia pa' toda la semana".

Horas después, La Bichota hizo una publicación que sin duda molestará a u ex... ¡Entérate de todos los detalles en el video de arriba!