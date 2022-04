Camila Cabello solo audicionó para X Factor para que Harry Styles se enamorara de ella

Harry Styles era el personaje favorito de Camila Cabello.

Durante una aparición el 18 de abril en Carpool Karaoke, la cantante de "Bam Bam", de 25 años, reveló que hizo una audición para X Factor en 2012 con la esperanza de que el cantante de "As It Was", de 28, se enamorara de ella.

"Pensé, 'Bueno, One Direction estará en X Factor'", le dijo al presentador James Corden. "'No sé si estarán en The Voice, así que déjenme audicionar para X Factor'. Literalmente, esto es realmente vergonzoso, y solo puedo decir esto porque obviamente eso fue hace 10 años, pero literalmente dije, 'Audicionaré para X Factor porque me casaré con Harry Styles. Lo haré'. Realmente lo creía en ese momento".