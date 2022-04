Rebel Wilson niega que ella apoye las píldoras dietéticas

"Además, NUNCA he respaldado ninguna píldora de dieta o píldoras mágicas para perder peso o cripto monedas", continuó. "Si ves cosas como esta en línea, repórtalo como una estafa, no me lo envíes como un DM, repórtalo en el sitio de redes sociales en el que lo veas cuando lo vea. Si estoy respaldando algo, lo verás solo como publicaciones oficiales en mis redes sociales oficiales y verificadas".

Ella continuó agradeciendo a sus fanáticos por señalar el rumor y alentó a los fanáticos a no quedar atrapados en las afirmaciones engañosas.