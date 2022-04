Cody Simpson revela lo que realmente lo llevó a separarse de Miley Cyrus

"Fue una especie de decisión mutua entre nosotros sabiendo que íbamos en diferentes direcciones en nuestra vida", dijo. "Yo acababa de comenzar a entrenar en ese momento. Entonces, mi vida estaba cambiando y sabía que tendría que regresar a Australia para hacerlo de manera adecuada y profesional, y ella solo iba a lanzar todo su nuevo álbum, iba a salir de gira. Fue realmente un escenario de bifurcación en el camino".

Cody agregó que no había resentimientos entre él y el cantante de "We Can't Stop".

"Estábamos en diferentes lugares", compartió el cantautor australiano. "Tuvimos un gran año increíble juntos y todo, vivimos juntos durante toda la cuarentena de COVID".