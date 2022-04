Coachella 2022: Kim Kardashian, Harry Styles, Anitta y las estrellas mejor vestidas del festival

"Primero pienso en el calor. ¿Qué tan caliente va a estar y qué me quiero poner todo el día?", le explicó a E! News en ZOEasis en el desierto de The Zoe Report. "¿Con qué me voy a sentir cómoda? ¿Qué no va a ser demasiado revelador para mí? También pienso en boho, colores claros y luego le agrego mi propio toque, como un cinturón con tachuelas o un lindo zapato, y realmente vivo lo que estoy usando".