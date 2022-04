15 increíbles cosas que ocurrirán en los Latin AMAs 2022

A continuación, 15 increíbles cosas que ocurrirán este jueves en los LAMAs.

1. Black Eyed Peas abrirá el espectáculo con una reversión bilingüe de su tema "Where is the love" (Donde está el amor) creada especialmente para este show, en la que unirán casi todos los artistas presentes para una emocionante demostración de solidaridad con Ucrania y que resaltará el lema del show: "La Música nos une" pese a las barreras de la distancia, el idioma o las fronteras. El emotivo número musical contará además con la cantante ucraniana de pop y R&B, NK, quien en este momento se destaca como la cantante más popular del mundo ruso-parlante y quien ha ayudado a popularizar la música latina en el este de Europa.

2. Los mexicanos de Calibre 50, llegan al escenario de los premios con su nuevo vocalista en la premiere televisiva de su tema "Míranos ahora".

3. El astro puertorriqueño Ozuna, llegará para cantar "Deprimida" y el estreno televisivo de "Apretadito", el tema recién estrenado en la que se le unirá la revelación panameña Boza.

4. El regional mexicano estará presente con Gerardo Ortiz, quien ofrece la premiere televisiva de "Tranquilito".

5. Los Ángeles Azules presentarán el estreno mundial de "Esa parte de mi", que cantarán junto a la mexicana Sofía Reyes y el colombiano Esteman; y luego realizarán la premier televisiva de "Otra noche", con la reguetonera argentina Nicki Nicole.

6. La estrella mexicana Gloria Trevi presentará el estreno televisivo de "La recaída", su nuevo tema en el que incursiona en el flamenco.

7. Prince Royce estrenará por primera vez en televisión su sensual bachata "Te espero" con la argentina María Becerra.

8. La estrella puertorriqueña Luis Fonsi, presentará la premier televisiva de su nuevo tema "Dolce".

9. Chiquis realizará el estreno televisivo del éxito de Daniela Romo "Quiero amanecer con alguien".

10. Los chicos de CNCO, quienes acaba de estrenar el 7 de abril su nuevo tema "La equivocada", la presentan por primera vez en televisión en el escenario de los "Latin AMAs".

11. La gran cantante mexicana Lupita D'Alessio, quien recibirá su Premio Leyenda de manos de José Luis Rodríguez "El Puma" presentará un popurrí de sus más grandes éxitos "Lo siento mi amor" "Ese Hombre", "Que ganas de no verte más", "Acaríciame", "Mudanzas" y "Mentiras".

12. El reguetonero puertorriqueño Jhay Cortez, realizará un medley con su gran éxito "Dákiti "y además presentará la premier televisiva de su nueva canción "Sensual bebé".

13. La nueva estrella del regional mexicano Christian Nodal, quien recibirá el Premio Evolución Extraordinaria, realizará un viaje por su trayectoria musical con los temas "Probablemente", "Adiós amor", "De los besos que te di", "Ya no somos ni seremos" y culminará con "Botella tras botella", acompañado de Gera MX.

14. En el género urbano se transporta de Puerto Rico a la pampa argentina, para presentar el nuevo sonido argentino pop urbano, con el tema "Entre nosotros" de Tiago PZK, Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole.

15. Carla Medina estará completamente EN VIVO en el canal de Youtube de E! llevándote toda la información y los detalles de la alfombra roja.