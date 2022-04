BTS anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo álbum... ¡Y esto es todo lo que sabemos!

Amy Sussman/Getty Images

Si bien los fanáticos no se mantuvieron en la oscuridad por mucho tiempo, las especulaciones sobre el álbum y su significado aún dominan Internet, especialmente porque su lanzamiento está programado para solo tres días antes del noveno aniversario de BTS el 13 de junio. Cada año, BTS celebra una Festa para celebrar su aniversario con los fans.

El título del próximo álbum es una frase que a menudo se repite a lo largo de la historia de BTS.

No solo su nombre, Bangtan Sonyeondan (방탄소년단), se traduce aproximadamente como "Boy Scouts a prueba de balas", sino que, en 2013, el grupo lanzó el sencillo "We Are Bulletproof Pt. 2". En 2020, lanzaron un himno de seguimiento, titulado "We Are Bulletproof: The Eternal", en su álbum Map of the Soul: 7.

Después de la gran noticia, es seguro decir que los fanáticos están muy emocionados.

"SOMOS A PRUEBA DE BALAS es una declaración tan poderosa, siento que es una oda a la hermosa relación entre BTS y ARMY que finalmente los llevó a ser quienes son ahora", tuiteó un fan. "Pero también un aviso para las personas con vibras negativas, que su tiempo se acabó. BTS está llegando".