Travis Barker le respondió a un fan que se burló de sus demostraciones de afecto con Kourtney Kardashian

¡Travis Barker no pierde el ritmo!

El rockero de Blink-182 aprovechó los comentarios de su última publicación en Instagram para cancelar a un troll de Internet que lo había atacado a él y a su prometida, Kourtney Kardashian, al burlarse de las frecuentes muestras de afecto en público de la pareja.

"¿Ya no hay un dedo Kardashian en el c*lo, lengua, intestinos, desnudez, pda, etc, etc?", escribió el usuario sobre las imágenes del 16 de abril. "Relájense".