Khloé Kardashian reflexiona sobre su "difícil" conversación con Scott Disick en The Kardashians

"Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso", dijo Scott, en referencia a una barbacoa a la que no fue invitado, "especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir". (La madre de Scott murió en octubre de 2013 y su padre murió unos meses después, en enero de 2014).

Sin embargo, Scott, que actualmente está "enamorado" de la modelo Rebecca Donaldson, prefiere ver el panorama general. Cuando Khloé preguntó si Scott podía manejar la relación amorosa íntima de Kourtney y Travis, él respondió, "Prefiero estar cerca de ellos y estar cerca de mi familia que nada".