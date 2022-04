El inesperado tributo de Karol G a Shakira en Coachella

Horas antes del inolvidable momento, Karol escribió en Twitter: "...El apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito, Ustedes son lo más chimba de todo lo que hago️‍ Los amo como no saben GRACIASSSSSSS".

Una vez en el escenario frente a la gran multitud, la cantante de 31 mostró un look con los colores de la bandera de su país, y hasta con manicura igual