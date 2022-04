Mira a Olivia Wilde apoyando a Harry Styles en Coachella 2022

Un fan vio lo que parecía ser Olivia cenando con su novio horas antes del show. Posteriormente, la actriz fue filmada caminando por el escenario.

Durante su presentación, Harry interpretó algunos de sus éxitos más populares, así como temas más nuevos como As It Was. El sencillo contiene una voz que muchos fanáticos especularon que pertenece a uno de los hijos de Wilde.