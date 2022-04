Girls cumple 10 años: ¿Se viene un reboot?

Desde que Girls terminó en 2017, todos los miembros principales del elenco han encontrado otros éxitos.

Dunham ha desarrollado múltiples proyectos de televisión y estrenó su película Sharp Stick en el Festival de Cine de Sundance de 2022. Williams protagonizó el fenómeno de terror de 2017 Get Out. Kirke protagonizará Conversaciones con amigos de Hulu. Mamet actualmente protagoniza The Flight Attendant de HBO Max.

Y, sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si alguna vez volveremos a ver a nuestras chicas juntas. Mira lo que piensa Lena sobre eso en el video de arriba.