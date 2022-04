¡Gotita de Amor se convirtió en mamá!

"No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", aseguró.

Reveló: "Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía".